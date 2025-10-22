NBC: Между Рубио и Лавровым произошел конфликт 2 22.10.2025, 22:09

5,012

Рубио и Лавров

Госсекретарь США заявил, что будет тратить время.

Разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым закончился конфликтом. По словам представителя администрации Трампа, которые приводит NBC, Лавров во время звонка «разнервничался». Он вновь подтвердил отказ России согласиться на немедленное прекращение огня до начала переговоров, что является ключевым требованием Киева и Европы.

«Вопрос времени прекращения огня — это основное различие, существующее сейчас между Россией и США», — заявил Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел России.

По словам Федорова, именно во время звонка Рубио-Лавров «возник конфликт». Рубио заявил, что «не хочет тратить свое и президента время, если Россия не готова обсуждать прекращение огня вдоль текущей линии фронта».

В то же время Лавров указал, что если США не будут придерживаться «аляскинской договоренности», дальнейших переговоров не будет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп отказался от встречи с Путиным в Будапеште. По данным издания, вторая очная встреча президентов РФ и США сорвалась после того, как стало ясно, что Путин не готов к уступкам и продолжает выдвигать радикальные требования.

«Русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки», — рассказал агентству знакомый с ситуацией европейский дипломат. По словам другого источника Reuters, позиция Кремля по сравнению со встречей в Анкоридже не претерпела изменений: Россия по-прежнему отказывается останавливать боевые действия по текущей линии фронта.

