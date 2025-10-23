Bloomberg: Индия почти полностью откажется от российской нефти 23.10.2025, 9:55

После санкций США.

Потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Об этом сообщает Bloomberg.

Руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки невозможными.

«После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно», - сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности.

С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Kpler. Это вызывало раздражение у президента Дональда Трампа и стало препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе.

Как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти

Исторически Индия почти не закупала нефть у России, предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами «Большой семерки».

Ограничение должно было сократить доходы Кремля, но сохранить поставки на мировой рынок. Индия при этом отказывалась покупать нефть из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США, зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что привело к резкому росту импорта.

Решение Вашингтона и исключение для Nayara Energy

Новое решение администрации Трампа, которая ранее избегала серьезных санкций против Москвы, теперь напрямую ударило по основным потокам нефти из России. Это прекращает торговлю в тот момент, когда индийские нефтяники только вернулись к работе после празднования Дивали.

Единственным исключением может стать Nayara Energy - индийская нефтеперерабатывающая компания, поддерживаемая «Роснефтью». После вступления в силу санкций ЕС в июле она работала исключительно на российском сырье.

В краткосрочной перспективе санкции означают, что заказы, планировавшиеся на ближайшую неделю, теперь будут размещаться преимущественно у других поставщиков. Переговоры по партиям Urals замерли еще с середины октября, когда Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Индия ищет новые источники поставок

«После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки», - сказала Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights. По ее словам, Индии будет проще адаптироваться, чем Китаю, ведь до 2022 года она не покупала российскую нефть.

Индия остается крупнейшим покупателем российской морской нефти, но новые меры Вашингтона уже вызвали потрясения и в китайской нефтяной отрасли.

«Это одно из самых значимых решений США, но его эффект может быть ослаблен из-за распространения нелегальных финансовых схем», - отметила аналитик Центра новой американской безопасности Рейчел Зиемба. «Все зависит от того, насколько Китай и Индия опасаются дальнейшей эскалации вторичных санкций».

Кто пострадает от новых ограничений

Государственные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery не ответили на запросы Bloomberg. Обычно они покупают нефть на спотовом рынке.

Крупнейший частный игрок Reliance Industries, имеющий долгосрочный контракт с «Роснефтью», также не дал комментариев. Представители Nayara Energy, на долю которой приходится 16% импорта российской нефти в Индию в этом году, не ответили на запрос журналистов.

