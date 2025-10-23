США впервые уничтожили корабли наркоторговцев в Тихом океане 1 23.10.2025, 11:22

Пит Хегсет

Пит Хегсет раскрыл детали операции.

Американские военные впервые уничтожили суда «наркоторговцев» в восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, первое из них было потоплено 21 октября. Судно следовало «по известному транзитному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики». На его борту находились два человека. «Оба террориста были убиты, и никто из американских военнослужащих не пострадал», — написал Хегсет на своей странице в Х.

Позднее глава Пентагона сообщил о новом ударе по судну в Тихом океане, который американские военные нанесли 22 октября. В результате были «уничтожены» три «наркотеррориста», отметил Хегсет. По его словам, данные о том, что судно перевозило наркотики, военным предоставила американская разведка. Глава Пентагона предупредил, что подобные удары по указу президента США Дональда Трампа будут продолжаться «день за днем». До этого Пентагон отчитался о семи атаках на лодки и катера «наркоторвцев», однако мишенями американских военных были суда в Карибском море. В результате этих действий США погибли как минимум 34 человека. Двоих выживших подняли из воды, а затем депортировали в Эквадор и Колумбию. Сенат США ранее потребовал от Пентагона обосновать удары.

В конце августа глава Белого дома распорядился отправить в южную часть Карибского моря несколько военных кораблей «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». По данным Reuters, в числе них были ракетный крейсер, три эсминца, несколько десантных кораблей и подводная лодка. В общей сложности было переброшено 4,5 тыс. военнослужащих.

После первого удара по судну «наркоторговцев» Трамп заявил, что это должно послужить предупреждением для всех, «кто только задумывается о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки». При этом глава Белого дома отметил, что часть наркогруппировок действует в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На этом фоне венесуэльский лидер назвал отправку американских военных в южную часть Карибского моря «враждебной осадой» и попросил генсека ООН Антониу Гутерриша «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны».

