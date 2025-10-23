Лукашенко хочет отменить в Беларуси магистратуру 3 23.10.2025, 15:35

иллюстративное фото

Диктатор выступил против Болонской системы.

Лукашенко на совещании с чиновниками и силовиками заговорил об образовании в Беларуси. 23 октября он заявил, что белорусам не нужна Болонская система с бакалавриатом и магистратурой.

«Несколько лет тому назад мы на эту тему с вами крупно поговорили и определились: никакого Болонского процесса, у нас нормальное образование», — сказал Лукашенко. Он сослался на то, что сидящие рядом с ним чиновники не оканчивали магистратуру и при этом они «с мозгами, подготовленные люди».

Теперь Лукашенко сожалеет, что «с подачи некоторых членов компартии» Беларусь присоединилась к Болонскому процессу: «Вы что, в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?»

Лукашенко предлагает оставить магистратуру только для тех, кто собирается заниматься наукой, и иностранцев, которые платят за получение образования в белорусских вузах. О том, что более трети белорусских студентов также учатся на платном, он не сказал.

Сразу после совещания министр образования Андрей Иванец заявил, что количество мест в магистратуре сократят — с нового учебного года его будет устанавливать государство. До сих пор это решали сами вузы.

Беларусь присоединилась к Болонскому процессу в 2015 году — со второго раза и при условии выполнения дорожной карты. Этот процесс предполагал адаптацию системы образования под европейские стандарты с двухступенчатым обучением в бакалавриате и магистратуре, сопоставимыми учеными степенями и т.д. В 2022-м, после того как Лукашенко поддержал российское вторжение в Украину, Беларусь из Болонского процесса исключили.

