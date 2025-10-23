закрыть
Джон Траволта объяснил, зачем ему три частных самолета

3
  • 23.10.2025, 16:34
  • 1,712
Джон Траволта объяснил, зачем ему три частных самолета
Джон Траволта

Актер исходит исключительно из практических соображений.

Голливудский актер Джон Траволта рассказал, что владеет тремя частными самолетами не ради роскоши, а по Yahoo Finance (перевод — сайт Charter97.org).

«Я летаю сам, у меня 12 пилотских сертификатов. Я люблю полеты, но не люблю чартеры. Поэтому если один мой самолет неисправен, у меня есть запасной», — говорит актер.

Траволта — не просто владелец самолетов, а сертифицированный пилот, умеющий управлять даже Boeing 707. Актер увлечен авиацией с юности и построил вокруг нее свою жизнь. Его дом находится в авиационном поселке во Флориде, где жилые дома соседствуют с частной взлетной полосой. Возле особняка есть ангар и прямой выезд на взлетную полосу.

Его покойная жена Келли Престон рассказывала, что это было давней мечтой актера — «иметь самолеты во дворе и возможность взлететь прямо из дома».

Помимо страсти к полетам, владение самолетами дает Траволте и финансовые преимущества. Налоговые льготы, ускоренную амортизацию и оптимизацию активов. Подобные схемы нередко используют состоятельные бизнесмены, чтобы управлять доходами и снижать налоговую нагрузку.

