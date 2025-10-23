Китайские грузы идут мимо Беларуси 23.10.2025, 20:42

Пекин запустил «Полярный путь».

Китайские экспортеры значительно сократили объем перевозки грузов через Беларусь. Все указывает на то, что после многодневной блокады польско-белорусской границы в сентябре они решили использовать альтернативные транзитные маршруты.

Как выяснил журналист RMF FM Кшиштоф Засада, обычно через железнодорожные переходы на польско-белорусской границе за две недели в Польшу поступало более 7 тысяч контейнеров.

Когда Польша восстановила транзит, за две недели въехало менее 5600 контейнеров. А за последние две недели — еще меньше, чуть более 4800 контейнеров.

Следует добавить, что почти три четверти этих объемов составляет транспорт китайских товаров на Запад. Всё указывает на то, что китайцы изменили маршруты поставок своего экспорта в Европу. Они запустили «Полярный путь» — маршрут, обходящий Россию с севера.

Напомним, Польша закрывала границу с Беларусью с 12 по 25 сентября.

Полное закрытие было введено в ночь на 12 сентября 2025 года в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com