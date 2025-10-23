В Дзержинске пропал свет 5 23.10.2025, 22:35

2,284

Электричество исчезло и в районе.

В Дзержинске и районе произошли массовые отключения электричества. Как написала «Мiнская праўда», свет пропал на улицах Тихой, Протасова, Минской, Макавчицах. Это практически весь город.

Без электричества остались:

• Районная больница (генераторы работают только в реанимации)

• Заправка на выезде в сторону Минска – там полный блэкаут

• Ряд деревень в районе

Столбцовский РЭС сообщил, что специалисты уже начали устранять аварию. Точную причину отключения еще устанавливают. По предварительным данным, электроснабжение отсутствует из-за проблем на Минских подстанциях и ТЭЦ.

