23 октября 2025, четверг, 23:48
Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра

2
  • 23.10.2025, 23:16
  • 1,274
Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра

Грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.

В Сети появилось видео побега грабителей из парижского Лувра. Самый известный музей мира был ограблен на прошлой неделе.

На опубликованном видео грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.

Двое мужчин - один в желтом жилете, второй с мотоциклетным шлемом - быстро спускаются, а затем убегают на скутерах.

Напомним, в воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

