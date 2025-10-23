Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра 2 23.10.2025, 23:16

Грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.

В Сети появилось видео побега грабителей из парижского Лувра. Самый известный музей мира был ограблен на прошлой неделе.

На опубликованном видео грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.

Двое мужчин - один в желтом жилете, второй с мотоциклетным шлемом - быстро спускаются, а затем убегают на скутерах.

Напомним, в воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

