Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра

Появилось видео дерзкого побега грабителей из парижского Лувра2
- 23.10.2025, 23:16
- 1,274
Грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.
В Сети появилось видео побега грабителей из парижского Лувра. Самый известный музей мира был ограблен на прошлой неделе.
На опубликованном видео грабители убегают из музея с помощью подъемника, установленного на грузовике.
Двое мужчин - один в желтом жилете, второй с мотоциклетным шлемом - быстро спускаются, а затем убегают на скутерах.
Напомним, в воскресенье 19 октября музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.