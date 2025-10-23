Зеленский призвал поставить Украине «Томагавки» из Европы 23.10.2025, 23:40

Дальнобойное оружие заставит Путина ощутить последствия войны.

Украина могла бы получить американские дальнобойные ракеты «Томагавк» (Tomahawk) из запасов европейских стран. С таким призывом Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября, сообщает «Немецкая волна».

Зеленский заявил, что применение дальнобойного оружия заставит Владимира Путина ощутить последствия войны. «Призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это существенно влияет на Россию», — обратился политик к европейским лидерам.

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в том числе «Томагавки». Мы уже говорим со странами, которые могут помочь. И только посмотрите, как занервничал Путин, когда затронули эту тему. Он понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны», — продолжил Владимир Зеленский.

