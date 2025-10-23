закрыть
23 октября 2025, четверг, 23:48
Ученые описали необычный «артефакт», доставленный с обратной стороны Луны

  • 23.10.2025, 23:55
Ученые описали необычный «артефакт», доставленный с обратной стороны Луны

Исследователи наконец описали внеземную находку.

Как известно, мы видим лишь часть поверхности Луны. В прошлом году китайские исследователи провели беспилотную космическую миссию «Чанъэ-6» и получили образцы с обратной стороны естественного спутника Земли. Недавно ученые наконец описали внеземную находку, пишет «Нож».

Образцы были добыты в районе лунного бассейна Южный полюс — Эйткен, одного из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Ученые изучили «артефакты», используя методы микроскопии и спектрометрии.

Как выяснилось, в образцах обнаружили фрагменты углеродистого хондрита (CI-хондрита), который когда-то был частью метеорита с водой. К слову, такие космические тела редко успешно «выживают», пересекая земную атмосферу. К тому же даже столкновение метеоритов с Луной может привести к их испарению или расплавлению.

По словам исследователей, метеорит вполне мог прилететь из внешней части Солнечной системы. Также, согласно их предположениям, следы подобных небесных тел встречаются на Луне в разы чаще, чем считалось ранее.

Теперь результаты исследования помогут ученым понять, как именно вода могла попасть на поверхность Луны.

