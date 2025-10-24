закрыть
24 октября 2025, пятница, 22:08
Россияне рано пили шампанское

  • Антон Геращенко
  • 24.10.2025, 21:14
Россияне рано пили шампанское

Дальнейшему разочарованию не было предела.

«Процесс байденизации Трампа завершен. Точка»: Z-пропагандисты снова со всей дури прыгнули на проверенные грабли.

Помните, как после избрания Дональда Трампа на первый срок по Москве гуляли счастливые россияне с лозунгами «Трамп наш», а в студиях пропагандистских шоу открывали шампанское?

Дальнейшему разочарованию не было предела.

В ноябре 2024 обошлось без шампанского, но надежда на мир-дружбу-жвачку, совместное освоение Арктики, туннель «Чукотка-Аляска» и прочее «стратегической партнерство» никуда же не делась.

А какие на «Геббельс-TV» пели оды в ходе переговоров в Анкоридже?

И вот, не прошло и года с момента инаугурации, и Трамп для россиян «скотился от «наш слоняра» до «их пиндос» и теперь уже «ничем не отличается от Обамы или Байдена».

А всего-то надо было ввести санкции против путинского кошелька из «Роснефти».

Антон Геращенко, Telegram

