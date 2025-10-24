Россияне рано пили шампанское

Россияне рано пили шампанское1
- Антон Геращенко
- 24.10.2025, 21:14
- 3,950
Дальнейшему разочарованию не было предела.
«Процесс байденизации Трампа завершен. Точка»: Z-пропагандисты снова со всей дури прыгнули на проверенные грабли.
Помните, как после избрания Дональда Трампа на первый срок по Москве гуляли счастливые россияне с лозунгами «Трамп наш», а в студиях пропагандистских шоу открывали шампанское?
В ноябре 2024 обошлось без шампанского, но надежда на мир-дружбу-жвачку, совместное освоение Арктики, туннель «Чукотка-Аляска» и прочее «стратегической партнерство» никуда же не делась.
А какие на «Геббельс-TV» пели оды в ходе переговоров в Анкоридже?
И вот, не прошло и года с момента инаугурации, и Трамп для россиян «скотился от «наш слоняра» до «их пиндос» и теперь уже «ничем не отличается от Обамы или Байдена».
А всего-то надо было ввести санкции против путинского кошелька из «Роснефти».
Антон Геращенко, Telegram