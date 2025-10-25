Лукашенко прячут из-за ухудшения здоровья? 3 25.10.2025, 9:47

4,410

Для диктатора придумывают фейковую «активность».

В СМИ уже не раз рассказывали, как Александр Лукашенко из-за проблем со здоровьем много лет старается сделать себе выходной в среду, в дополнение к субботе и воскресенью. Его пресс-служба до недавнего времени стандартно в этот день сообщала о «работе с документами». Но с октября ситуация изменилась. Теперь Лукашенко по средам «принимает чиновников». Но выглядят эти встречи для него нетипично и странно, пишет «Зеркало».

Среда — день «бумажной работы»

То, что Лукашенко старается отдыхать в середине недели, заметили еще четыре года назад. Тогда журналисты изучили его график и пришли к выводу, что среда — самый свободный день рабочей недели Лукашенко. А в выходные он, за редким исключением, тоже отдыхает.

Его пресс-служба, как правило, сообщала, что диктатор «работает с документами».

Так было вплоть до последнего времени. Например, в среду, 27 августа, на сайте Лукашенко появилось сообщение, что он поздравил «народ Молдовы» с Днем независимости. Через неделю, 10 сентября, его пресс-служба сообщила, что диктатор отправил поздравление с днем рождения Ларисе Долиной и подписал несколько указов. В среду, 24 сентября, никаких активностей не было вовсе, а 1 октября снова только бумажная работа — поздравления и подписание документов.

Встречи с Лукашенко, которого никто не видит

Однако в последние три недели подход изменился. Теперь по средам белорусам сообщают, что Лукашенко принимает с докладами чиновников. После те рассказывают подробности пропагандистам госСМИ. Вот только кадров с тех встреч, на которых был бы запечатлен Лукашенко, людям не показывают. Хотя в другие дни «Пул Первого» выставляет многочисленные фото и видео того, как их шеф, не стесняясь в выражениях, учит работать чиновников и силовиков.

Например, в среду, 8 октября, пресс-служба сообщила, что Лукашенко «заслушал ряд докладов». Среди выступающих были министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и управляющий делами Лукашенко Юрий Назаров. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео с Горловым и Вольфовичем. Лукашенко не показали.

Ситуация повторилась спустя неделю.15 октября, согласно официальным сообщениям, Лукашенко встретился с премьер-министром Александром Турчиным и Александром Вольфовичем. И снова — никаких фото, «Пул Первого» разместил только видео с чиновниками.

Не показали Александра Лукашенко и в среду, 22 октября. В этот день, как уверяет его пресс-служба, диктатор заслушал доклады главы его администрации Дмитрия Крутого и председательницы «совета республики» Натальи Кочановой. Как нетрудно догадаться, фотографий с этих встреч нет. Перед пропагандистами госСМИ выступил Крутой.

Похоже, диктатор и правда использует чиновников, чтобы все думали, что он «работает». Но на самом деле своему многолетнему «графику», где среда — выходной, не изменяет.

