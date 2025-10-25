Скабеева неожиданно пошла против линии Кремля 8 25.10.2025, 10:36

7,206

Ольга Скабеева

Пропагандистка признала, что санкции Трампа мешают Путину продолжать войну.

На федеральном телеканале РФ раздалось неожиданное признание. Одна из топовых пропагандисток Кремля Ольга Скабеева заявила прямо в прямом эфире, что новые санкции США под руководством Дональда Трампа наносят серьезный удар по возможностям России продолжать войну.

Об этом сообщает Dialog.UA.

«Не очень он (Трамп - ред.) похож на товарища нашей страны! Снижение нашей прибыли от продажи нефти — это же краеугольный вопрос в рамках дефицита российского бюджета. А война — дорогущее дело», — сказала Скабеева, фактически признав, что экономика России не выдерживает темпов военных расходов. Она заявила, что санкции президента США лишают Москву ключевых источников дохода.

«Они целенаправленно, систематически выбивают деньги у нашей страны. Зеленский долбит по нашим НПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны. Разумеется, и у Индии, и у Китая возникнут проблемы. А если у них возникнут проблемы, то кому мы ее начнем продавать?», — сказала пропагандистка.

Она подчеркнула, что происходящее нельзя назвать мелочью. «Это все не так однозначно. И сложно сказать, что это такая очередная мелочь и ерунда. Нет, конечно, не мелочь и даже не ерунда!» — констатировала Скабеева.

Она таким образом также опровергла заявление диктатора РФ Владимира Путина, который убеждал, что санкции якобы никак не повлияют на Россию. «Новые санкции существенно не повлияют на наше экономическое самочувствие», – заявил 23 октября глава России.

Таким образом, одна из главных фигур российской пропаганды невольно подтвердила, что санкции Трампа действительно работают — они лишают Кремль нефтяных доходов, усиливают дефицит бюджета и ставят под вопрос способность России финансировать затяжную войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com