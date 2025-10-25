закрыть
25 октября 2025, суббота, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путинист Григорий Лепс внезапно слег в больницу

11
  • 25.10.2025, 14:28
  • 3,688
Путинист Григорий Лепс внезапно слег в больницу
Григорий Лепс

Кремлевского певца срочно госпитализировали.

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Путиниста пришлось срочно госпитализировать из-за симптомов тяжелого отравления, сообщает «Главред».

Григорий Лепс оказался на больничной койке после концерта во Владивостоке. Артист так «отработал на полную», что вскоре почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к врачам. Как оказалось, певец «серьезно отравился» и сейчас проходит лечение в московской Боткинской больнице.

Из-за состояния здоровья Лепс отменил все ближайшие выступления и корпоративы, а также поставил на паузу гастрольный тур как минимум до конца октября.

«Отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться», — сообщают источники из окружения артиста.

Друзья кремлевского артиста утверждают, что лечение проходит в закрытом режиме — о его госпитализации знают лишь единицы. Организаторы концертов подтвердили отмену выступлений, сославшись на плохое самочувствие певца.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина