Путинист Григорий Лепс внезапно слег в больницу
- 25.10.2025, 14:28
Кремлевского певца срочно госпитализировали.
Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Путиниста пришлось срочно госпитализировать из-за симптомов тяжелого отравления, сообщает «Главред».
Григорий Лепс оказался на больничной койке после концерта во Владивостоке. Артист так «отработал на полную», что вскоре почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к врачам. Как оказалось, певец «серьезно отравился» и сейчас проходит лечение в московской Боткинской больнице.
Из-за состояния здоровья Лепс отменил все ближайшие выступления и корпоративы, а также поставил на паузу гастрольный тур как минимум до конца октября.
«Отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться», — сообщают источники из окружения артиста.
Друзья кремлевского артиста утверждают, что лечение проходит в закрытом режиме — о его госпитализации знают лишь единицы. Организаторы концертов подтвердили отмену выступлений, сославшись на плохое самочувствие певца.