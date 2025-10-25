Россиян предупредили о скачке цен на автомобили 25.10.2025, 17:41

В начале 2026 года.

В начале 2026 года в России резко подорожают автомобили из-за грядущего увеличения утильсбора. Рост цен на подержанные машины на бензине может составить от 5 до 27% в зависимости от модели, оценивает гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский. Стоимость электромобилей и гибридов на вторичном рынке составит около 15–20%, сказал он «Коммерсанту».

Согласно прогнозу основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, цены на новые автомобили в начале будущего года подскочат на 10–20% в зависимости от сегмента и типа авто. Удорожание сильнее всего проявится у моделей с мощными двигателями. «Цены на вторичном рынке также подвержены влиянию изменений в утильсборе, однако не так существенно — до 5%, поскольку спрос смещается в сторону уже ввезенных автомобилей, растаможенных по прежним ставкам», — пояснил он.

По оценке директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, в январе рост стоимости машин в России уложится в инфляцию и не превысит 8%.

С 1 декабря в России должно вступить в силу постановление правительства, корректирующее механизм расчета утильсбора на ввоз в страну мощных автомобилей и электромобилей. Для граждан сбор возрастет с 3,4-5,2 тыс. рублей до более чем 800 тыс. Минпромторг предложил ввести повышающий коэффициент на автомобили мощностью двигателя от 160 л. с., отменив возможность уплаты льготного утильсбора при ввозе таких машин физлицами для личных нужд.

Изначально предполагалось, что новые нормы начнут действовать уже в ноябре, но власти были вынуждены отложить их из-за недовольства жителей Дальнего Востока. В частности, во Владивостоке в октябре люди выходили на митинг с требованием отменить повышение утильсбора. Многие местные жители ездят за подержанными машинами в Японию и Корею, и после вступления в силу поправок Минпромторга экономический смысл от этой деятельности пропадет.

С 1 декабря также резко вырастет утильсбор на многие электромобили: пока на них действуют пониженные ставки, а новые правила позволят начислять на многие популярные современные модели сбор в 1 млн рублей и более.

Ранее эксперты авторынка предупреждали россиян о повышении цен на автозапчасти на 10-15% в начале будущего года. По словам главы стратегического департамента маркетплейса «Автостэлс» Владислава Афанасьева, речь идет об импортных запчастях, которые в первом квартале 2026 года подорожают до 15%.

