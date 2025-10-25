закрыть
Литва вручила Беларуси ноту протеста

  • 25.10.2025, 20:39
Литва вручила Беларуси ноту протеста

Вторую за эту неделю.

Беларусь получила от Литвы вторую ноту протеста за эту неделю. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел этой страны.

25 октября временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и «вручили ему строгую ноту протеста в связи со вторым за эту неделю нарушением Беларусью воздушной границы Литвы». Об этом сообщили в литовском МИД.

Причина — вечером 24 октября в очередной раз метеозонды с контрабандными сигаретами из нашей страны парализовали работу аэропорта в Вильнюсе. После этого Литва закрыла границу с Беларусью. 25 октября в 12.00 по минскому времени было возобновлено движение на границе с Беларусью в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).

Напомним, Литва дважды закрывала границу с Беларусью на этой неделе — 24 и 22 октября.

