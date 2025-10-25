Литва вручила Беларуси ноту протеста
- 25.10.2025, 20:39
Вторую за эту неделю.
Беларусь получила от Литвы вторую ноту протеста за эту неделю. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел этой страны.
25 октября временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и «вручили ему строгую ноту протеста в связи со вторым за эту неделю нарушением Беларусью воздушной границы Литвы». Об этом сообщили в литовском МИД.
Причина — вечером 24 октября в очередной раз метеозонды с контрабандными сигаретами из нашей страны парализовали работу аэропорта в Вильнюсе. После этого Литва закрыла границу с Беларусью. 25 октября в 12.00 по минскому времени было возобновлено движение на границе с Беларусью в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).
Напомним, Литва дважды закрывала границу с Беларусью на этой неделе — 24 и 22 октября.