Литва вручила Беларуси ноту протеста 25.10.2025, 20:39

Вторую за эту неделю.

Беларусь получила от Литвы вторую ноту протеста за эту неделю. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел этой страны.

25 октября временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и «вручили ему строгую ноту протеста в связи со вторым за эту неделю нарушением Беларусью воздушной границы Литвы». Об этом сообщили в литовском МИД.

Причина — вечером 24 октября в очередной раз метеозонды с контрабандными сигаретами из нашей страны парализовали работу аэропорта в Вильнюсе. После этого Литва закрыла границу с Беларусью. 25 октября в 12.00 по минскому времени было возобновлено движение на границе с Беларусью в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).

Напомним, Литва дважды закрывала границу с Беларусью на этой неделе — 24 и 22 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com