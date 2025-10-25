Белорусские школьники рассказали, почему не едят в столовых 25.10.2025, 22:36

1,356

Пища не соответствует стандартам.

По всей стране проверяют школьные столовые. Какие проблемы нашли, рассказал заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович по итогам рейдов, пишет БелТА.

Контролеры опрашивают детей насчет школьного питания, спрашивают и о том, почему они отказываются от предложенных блюд.

«Дети в силу разных причин не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню», — отметил Лобович.

Впрочем, чаще слышат другую причину — несоответствие пищи стандартам. Школьники жалуются, что пища недостаточно горячая, из-за чего и не едят приготовленные завтраки и обеды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com