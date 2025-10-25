Белорусские школьники рассказали, почему не едят в столовых
- 25.10.2025, 22:36
- 1,356
Пища не соответствует стандартам.
По всей стране проверяют школьные столовые. Какие проблемы нашли, рассказал заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович по итогам рейдов, пишет БелТА.
Контролеры опрашивают детей насчет школьного питания, спрашивают и о том, почему они отказываются от предложенных блюд.
«Дети в силу разных причин не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню», — отметил Лобович.
Впрочем, чаще слышат другую причину — несоответствие пищи стандартам. Школьники жалуются, что пища недостаточно горячая, из-за чего и не едят приготовленные завтраки и обеды.