Литовская оппозиция призвала принять жесткие меры из-за воздушных шаров из Беларуси 3 26.10.2025, 12:23

Саулюс Сквернялис

Фото: LRT

Это не контрабанда, а целенаправленные провокации.

В субботу в Вильнюсском аэропорту уже в третий раз за эту неделю было приостановлено авиасообщение. Представители парламентской оппозиции подвергают правительство критике за бездействие, пишет LRT.

«Литва становится несостоятельной страной, которую захотят объезжать стороной как бизнесмены, так и туристы», – заявил председатель Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис.

«Вторую ночь подряд нарушается работа Вильнюсского аэропорта, – пишет он в социальной сети. – Похоже, что желание наших жителей пользоваться столичным аэропортом станет минимальным. Недееспособность власти уже наносит ущерб как имиджу государства, так и его безопасности и надежности».

Сквернялис упрекнул власть предержащих в том, что они по-прежнему свято убеждены, что речь идет просто о контрабанде.

«В Беларуси какая бы то ни было незаконная деятельность не осуществляется без «разрешения», «согласования» или просто приказа КГБ и военной разведки. Комиссия национальной безопасности, которую возглавляет премьер-министр, соберется на заседание... в среду! Государство, которое не работает! Похоже, что таким должен быть лозунг этой коалиции», – возмущался бывший премьер-министр.

Бывший председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен также выражает опасения, что вскоре на Вильнюсском, а затем и на других литовских аэропортах можно будет повесить замки и забыть не только о туризме и инвестициях, но и о элементарной безопасности.

«Пора перестать обманывать себя успокаивающими версиями о «совпадениях». Если бы в 2021 году инструментализация мигрантов была наивно списана со счетов, а решения откладывались, у нас в стране была бы совсем другая ситуация в сфере безопасности. Надеюсь, что уже завтра мы услышим о первых решениях, которые должны обеспечить безопасность аэропортов и путешественников», – заявила председатель Движения либералов в социальной сети.

Ей вторил и заместитель председателя парламентской фракции Движения либералов Симонас Кайрис.

«Конечно же, «давайте отдохнем на выходных», – иронизировал он. – Хоть кто-нибудь в правительстве понимает, какой реальный ущерб будет нанесен, если работа Вильнюсского аэропорта будет нарушаться несколько суток подряд? Весть распространяется быстро, а до среды еще далеко».

Член Европейского парламента Дайнюс Жалимас подытожил: «Похоже, мы теряем аэропорт».

«Между тем, различные представители министерства сообщения и Национального центра кризисного управления «пиарят» свою работу и ее отличные результаты. То, что нет президента и правительства, уже ни для кого не новость», – написал он.

Председатель оппозиционной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас также выразил опасения, что в условиях усугубляющегося «кризиса шаров» у правительства по-прежнему нет плана действий.

«В начале следующей недели три оппозиционные фракции («Союз Отечества», либералы и «Во имя Литвы») соберут экспертов – стрелков, литовских солдат-добровольцев, имеющих опыт борьбы с такими же и подобными угрозами в Украине, – и представят правительству конкретные предложения по борьбе с метеорологическими шарами режима Александра Лукашенко, которые парализуют работу Вильнюсского аэропорта», – написал он в социальной сети.

Член Европейского парламента консерватор Раса Юкнявичене также не сомневается, что последние события являются гибридной атакой.

«Эти шары специально запускают, чтобы создать помехи в аэропортах. Неужели еще не установлено, откуда эти шары в Беларуси взлетают? Неужели современные средства разведки не могут это установить? Сколько еще нам будут объяснять, что это просто контрабанда? Где Совет обороны? Консультируются ли правительство и президент с НАТО? И вообще, где они? Кстати, все это очень напоминает атаку с помощью мигрантов», – заявила член Европарламента.

Ранее на этой неделе в Литву уже дважды прилетало из Беларуси большое количество метеорологических шаров, доставляющих контрабандные сигареты. Это происходило в ночь со вторника на среду и в ночь с пятницы на субботу.

В обоих случаях были временно закрыты оба действующих пограничных контрольно-пропускных пункта – Мядининкский и Шальчинкский, а также были временно приостановлены полеты воздушных судов в Вильнюсском аэропорту. В пятницу поздно вечером полеты были отменены и в Каунасском аэропорту.

Всего на этой неделе было перенесено около 70 рейсов более чем с 10 тысячами пассажиров.

