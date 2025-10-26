Российская пропагандистка вскрыла шокирующие факты об армии Путина 26.10.2025, 13:49

Анастасия Кашеварова

Работорговля процветает.

Близкая к российским властям Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова сделала неожиданное признание. Она рассказала, что в армии Путина процветает торговля людьми. Об этом сообщает Dialog.UA.

По ее словам, по всей России и странам СНГ работают целые мафиозные сети, которые зарабатывают на вербовке оккупантов для фронта. При каждом военкомате, утверждает Кашеварова, действуют преступные группировки, торгующие «живым товаром».

Эти структуры имеют своих людей в местных администрациях, полиции и военкоматах. По данным Кашеваровой, «черные рекрутеры» забирают у своих жертв банковские карты и документы, а затем распоряжаются всеми выплатами бойца. Иногда мошенники даже оформляют фиктивный брак с так называемой «черной вдовой», чтобы после гибели оккупанта получить компенсацию.

Одна из ключевых схем - это охота на людей с зависимостями или судимостями. Таких россиян, по словам Кашеваровой, нередко заставляют подписывать контракты, когда они находятся в неадекватном состоянии. Некоторые задерживаются полицией специально, чтобы позже их шантажировать тюрьмой и вынуждать идти на фронт. Все выплаты при этом контролируются теми же вербовщиками.

Есть еще одна схема: солдат заманивают под видом службы в «элитных подразделениях», например, в так называемом «Африканском корпусе» или у «Вагнера». Однако в итоге завербованные оказываются в совсем других частях, зачастую отправляются в «мясные штурмы», где успешно ликвидируются.

Кашеварова рассказала и о более масштабных махинациях, в которых участвуют региональные власти. Иногда целые группы оккупантов «перепродают» между регионами или подразделениями. Например, Подмосковье набирает военных для одного направления, а затем их «передают» другим областям и отправляют уже на Донбасс.

Пропагандистка признала, что из-за таких схем в войска нередко попадает «неликвид» - больные, неподготовленные люди, которые только ухудшают и маргинализируют оккупационную армию РФ. Проблема настолько остра, что о ней уже публично осмелилась заговорить лояльная Кремлю пропагадистка. Армия Путина превратилась в рынок живого товара и криминальную банду.

