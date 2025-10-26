Один из банков дал советы, как хранить валюту, чтобы она «не испортилась» 5 26.10.2025, 20:59

3,494

Несколько правил.

«Сбер Банк» рассказал, как хранить валюту, чтобы она «не теряла свои платежные свойства». В финучреждении отметили, что важно хранить валюту, соблюдая несколько простых правил:

не используйте ленты для перевязки денег;

не храните деньги во влажных помещениях;

воздержитесь от использования бумажных конвертов.

Ранее кандидат биологических наук Татьяна Шабашова рассказывала, как правильно хранить наличные деньги дома. По ее словам, плесень может появиться на купюрах, как и на любом другом предмете, когда создаются особые условия и питательная среда.

«Если хранить деньги в неотапливаемом помещении с высокой влажностью без вентиляции, то грибок не заставит себя долго ждать. Поэтому прятать заначку под ванной или в банках на кухне — всегда плохая идея», — отмечала кандидат биологических наук.

