Юрий Фельштинский: Беларусь всегда ориентировалась на Запад 26.10.2025, 21:25

Режим Лукашенко можно легко сменить.

Смена режима в Беларуси — один из двух элементов, которые могут остановить войну России против Украины. Так считает известный историк и писатель Юрий Фельштинский, недавно выпустивший новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

В интервью «Белсату» Юрий Фельштинский рассказал, как изменилось его представление о Беларуси:

— У всех была задача остановить войну в Украине, я даже не хочу сказать, что задача — добиться поражения России в Украине. Это, к сожалению, не так. В этом виновата Европа, в этом виноваты Соединенные Штаты. Ни у кого не было установки добиться поражения России в этой войне. У всех была установка сделать так, чтобы Россия в этой войне не победила, а Украина в этой войне не проиграла. И поэтому, к сожалению, эта война была доведена до того состояния, что она длится уже четвертый год, а тут еще и Трамп пришел в Белый дом, и у Путина оказался очень важный союзник.

Эту войну нужно было прекращать уже в 2022 году, и было достаточно много инструментов для того, чтобы это сделать. Но сейчас уже получается, что для того, чтобы эта война остановилась, нужно, подчеркиваю, сменить тактику и стратегию этой войны.

Нужно согласиться с тем, что Украине должны дать оружие для возможности нанесения ударов по Москве, потому что ничего кроме Москвы Путина не волнует. Россия – это страна одного города. Четвертый год идет война, а Москва этой войны не чувствует вообще, Москва на этой войне, наоборот, только жирует. Количество миллионеров увеличивается из года в год, и Москва прекрасно себя чувствует на фоне войны, поэтому до тех пор, пока Москва не почувствует этой войны, ничего не будет.

И второе, поскольку мы действительно, наверное, сейчас уже не можем ставить вопрос о смене режима в России (очень наивно считать, что это легкая задача, которая может быть быстро решена), нужно ставить вопрос об изоляции России. А для того, чтобы произошла изоляция России, нужно, чтобы она потеряла контроль над Беларусью. А чтобы РФ потеряла контроль над Беларусью, нужно сменить режим в Беларуси. Потому что там классический диктаторский режим, который сменить легко. Подчеркиваю — в отличие от режима в России, где власть захватила ФСБ как ведомство, которое жестко контролирует эту страну.

То, что белорусы ориентируются на Запад, а не на Восток, на это, откровенно говоря, мне открыла глаза Наталья Радина, с которой я давно был знаком. Идея книги, которую я недавно издал, которая называется «Беларусь Натальи Радиной», была подсказана Натальей, когда она на одном из Форумов свободной России, где мы выступали вместе, прочитала лекцию для несведущих людей, не понимающих до конца, что такое Беларусь. И после этого ее выступления я наконец понял, что мой взгляд на Беларусь был абсолютно неверным. Беларусь никогда не ориентировалась на Россию, Беларусь всегда ориентировалась на Запад, на Европу, чувствовала себя частью Европы. Белорусам из-за того, что такого взгляда на них ни у кого не было в Европе, ни разу не помогли, хотя революций в Беларуси было очень много, начиная с 1991 года. И попыток обеспечить победу демократии в Беларуси было очень много. Но небольшая страна не в состоянии решить эти вопросы без поддержки Европы.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Через сайт издательства «ISIA Media».

На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова».

В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com