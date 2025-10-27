«Визит Дмитриева в США провалился» 2 27.10.2025, 14:26

Александр Хара

У США есть еще много инструментов, чтобы сделать больно российской экономике.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева «российским пропагандистом». Пока что явных результатов его визита в Вашингтон не видно.

Чего ждать от визита посланника Путина в Вашингтон? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Абсолютно следует согласиться с такой формулировкой, что Кирилл Дмитриев — пропагандист. Дмитриев пытается использовать слабости мышления республиканцев и рассказывает, какие сумасшедшие экономические перспективы могут наступить, если эта война закончится на российских условиях. И о том, что Россия всегда была дружественна Соединенным Штатам и так далее.

Все это — чушь и ложь. И, на самом деле, только идиоты могут в это верить. Но, кстати, он встретился с одной из республиканских конгрессвумен — Анной Паулиной Луна. Она написала, что может быть товарооборот в сотни триллионов долларов и так далее. При том, что общий экспорт России — где-то полтриллиона долларов: прежде всего, с Китаем, Индией и другими странами, куда они продают свои энергоресурсы. А с Соединенными Штатами никогда не было существенного оборота по простой причине — американцам не нужны в таком количестве энергоносители. Ну и оружие РФ уже столько не экспортирует.

Это провальный визит по простой причине: то, на что надеялся Дональд Трамп, не получилось. Он пытался аккуратненько, не давя на Владимира Путина, предлагать ему всевозможные очень выгодные условия прекращения войны. Он говорил и о том, что Украина не будет в НАТО, и о том, что по большому счету Крым нельзя вернуть, и о том, что нужно заморозить войну по контактной линии фронта. Все это могло быть воспринято нормальным диктатором как помощь, чтобы выйти из безвыходной ситуации. Но не для Путина, поскольку ему кажется, что он может получить больше. И это стало причиной санкций, которые американцы ввели в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Поэтому визит Кирилла Дмитриева абсолютно не достиг цели. Единственная цель, которую он достиг, — то, что те симпатизирующие РФ (как мы их называем, «полезные идиоты») в рядах республиканской партии, могут использовать его высказывания как аргумент: мол, нам эта война не нужна, мы не собираемся помогать украинцам, Россия нам друг, она консервативное христианское государство, давайте будем дружить против Китая и исламского мира.

Понятное дело, в этом нет оснований. Россия — не христианское государство, не консервативное; это феодальное образование. А количество мусульман в РФ, если считать Россию европейским государством, больше, чем в Болгарии, Греции, Германии, Франции и так далее.

Поэтому нет — у РФ не получилось ничего добиться этим визитом. Но, к сожалению, информационно Дмитриев сыграл и будет пытаться это делать. Я надеюсь, что такие усилия в конечном итоге провалятся. И в конце концов Дональд Трамп поймет, что для того, чтобы остановить эту войну, необходимо не только что-то рассказывать, а действовать. И первое действие — это давление на Россию, это санкции. И у Соединенных Штатов есть еще достаточно много инструментов, чтобы сделать больно российской экономике.

Есть еще много пунктов, по которым можно придавить русских: и внешний долг, и финансовые операции и так далее.

— Трамп повторил заявление о том, что не собирается встречаться с Путиным, если не будет конкретных решений по Украине. Сегодня президент США резко отреагировал на пуск российской ракеты «Буревестник». Это качественное изменение позиции Трампа или нам ждать новых сюрпризов от него?

— Я думаю, что Трамп будет менять свою риторику еще долго. Вряд ли это окончательное изменение. Чаша терпения еще не переполнена.

Во-первых, «Буревестник» — это «вундерваффе» из серии научной фантастики. В советские времена, когда были ресурсы и больше мозгов, они были не способны такую штуку сделать. А сейчас они сделали и показали при этом только Путина и Валерия Герасимова. Если вы хотите реально «брать на понт», то хотя бы элемент ракеты покажите, чтобы все увидели, что у вас что-то похожее есть. Кстати, была история с «Орешником», когда рвануло, погибли инженеры и еще кто-то. В России они не способны на какие-то прорывные действия. У них нет ни технологий, ни мозгов. Еще второй вопрос: есть ли у них ресурсы, даже если прототип успешно испытан, чтобы увеличить производство?

Трамп рассматривает это не только как угрозу, но и как оскорбление. В Соединенных Штатах достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить Россию. Если будет угроза Соединенным Штатам, он точно будет вести себя иначе, нежели в отношении Украины или Европы.

Самое главное: план Трампа основывается на российских предложениях. То, что Стив Уиткофф привозит из Москвы, критически конвертируется в так называемый мирный план, который хотят навязать Украине. Мне кажется, что чрезвычайно важное событие произошло: подготовку этого саммита в Будапеште возглавил сенатор Марко Рубио. И в отличие от Уиткоффа, у него достаточно понимания России и дипломатического опыта. Он уже длительное время работал в Комитете по международным делам и разведке. Его считают ястребом в этой администрации по отношению к России. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная реакция.

Конечно, Трампу уже должно было надоесть, и он должен был кардинально изменить свою позицию. Опять же, есть две логичные линии поведения для того, чтобы прекратить эту войну. Во-первых — оружие Украине, и во-вторых — подрыв ресурсной базы Российской Федерации, чтобы она была неспособна вести эту войну. Только таким образом можно остановить войну.

