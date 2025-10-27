Миф о ракете «Буревестник» 3 Александр Кочетков

27.10.2025, 17:04

2,628

Существует ли в реальности новое российское чудо-оружие.

Уже несколько раз вынужден был комментировать Бункерного относительно «удачных испытаний ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета». И еще придется. Раз есть такое «буревестное» любопытство, то прокомментирую и у себя на ФБ.

Должен признать, что здесь Путин таки прав: эта ракета действительно не имеет аналогов в мире и даже за его пределами. Потому что ни ее старт, ни ее полет не способно зафиксировать ни одно устройство планеты Земля. Хотя на старте она якобы имеет длину 12 м, в полете 9 м, диаметр более 1 м. Для сравнения: «Калибр» значительно меньше, но радары его прекрасно видят. И радиоактивного следа того крылатого Чернобыля тоже ни один спутник-шпион не зафиксировал.

Потому что если бы засекли, то шума было бы больше, чем от появления уэлсовских марсиан. Потому что они человечнее путиноидов.

Макабричный «Буревестник» является настоящим символом российской военно-экономической мощи и происходит напрямую от «победоносного, как деды» суслика, которого никто не видит, а он есть. Ракета-привод, ракета-симулякр, ракета-катастрофа, которую можно выдумать, вымечтать, только сидя на волшебном чемодане.

Видимо, сразу по команде «Пуск» невероятный «Буревестник» перемещается куда-то в другое пространство и там носится годами в отрицательном времени вне человеческих возможностей сознания. А потом Путин как встанет во весь свой богатырский рост, да еще и кокошника сверху добавит, как гаркнет безотказную команду «По сучьему велению, по моему желанию!», тут «Буревестник» и появится. И весь мир сразу на колени упадет, ну, конечно, кроме Лукашенко. Потому что тот еще заранее по-пластунски отползать начнет...

Понятно, что чекист-людоед врет, как дышит. Но раньше он хотя бы врал по реальному поводу. Например, болтал о полностью уничтоженном «Орешником» «Южмаше» в Днепре. Так там запуск ракеты реально был, и до города она долетела, хотя никуда ее головные части не попали. А сейчас Путин врет уже о том, чего не происходило вообще. А другой военный преступник Герасимов вынужден подыгрывать кремлевскому фюреру в отвратительном скетче «Запугаем л*хов ядеркой!».

Если приходится прибегать к самодеятельному театру престарелых маразматиков, то дела у Кремля совсем не такие победные, как оттуда втирают Д.Трампу. Да и тот уже начинает верить через раз.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

