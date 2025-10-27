закрыть
Аэропорт Минск перешел на зимнее расписание

1
  • 27.10.2025, 21:21
Аэропорт Минск перешел на зимнее расписание

Оно будет действовать до 28 марта 2026 года.

Национальный аэропорт Минск с 26 октября перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 28 марта 2026 года.

В осенне-зимнем сезоне самолеты из нашей столицы будут летать по 28 направлениям. Рейсы будут выполнять авиакомпании: «Азимут» (Минеральные Воды), «Аэрофлот» (Москва — Шереметьево), «Белавиа» (Астана, Баку, Батуми, Дели, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кутаиси, Маттала (Шри-Ланка), Москва, Санья, С.-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Урумчи), «Северсталь» (Калуга, Череповец), «РедВингз» (Самара, Челябинск), FlyDubai (Дубай), Air China (Пекин, Сиань), Uzbekistan Airways (Ташкент), SCAT (Алматы).

«В зимнем сезоне не будут выполняться рейсы в Махачкалу, Мурманск, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Ульяновск. Авиакомпания „Победа“ временно отменяет полеты из Санкт-Петербурга и Москвы (Внуково)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Минск.

Чартерные направления будут представлены такими странами, как Турция, Египет, Катар, Оман, Вьетнам. Анонсированы рейсы в Таиланд.

