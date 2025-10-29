закрыть
29 октября 2025, среда, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша перехватила разведывательный самолет России

  • 29.10.2025, 13:33
Польша перехватила разведывательный самолет России

Ил-20 летел над Балтийским морем с выключенным транспондером.

Дежурные истребители МиГ-29 ВС Польши в среду, 29 октября, осуществили визуальную идентификацию, перехват и сопровождение из зоны ответственности российского самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем. Об этом сообщает в X польское оперативное командование.

По данным польской стороны, самолет РФ выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета. «Самолет не нарушил польское воздушное пространство», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, протяжении последних месяцев в воздушном пространстве Польши и других стран НАТО неоднократно появлялись неопознанные дроны, которые, кроме прочего, нарушали работу международных аэропортов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип