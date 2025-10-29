Польша перехватила разведывательный самолет России 29.10.2025, 13:33

Ил-20 летел над Балтийским морем с выключенным транспондером.

Дежурные истребители МиГ-29 ВС Польши в среду, 29 октября, осуществили визуальную идентификацию, перехват и сопровождение из зоны ответственности российского самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем. Об этом сообщает в X польское оперативное командование.

По данным польской стороны, самолет РФ выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета. «Самолет не нарушил польское воздушное пространство», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, протяжении последних месяцев в воздушном пространстве Польши и других стран НАТО неоднократно появлялись неопознанные дроны, которые, кроме прочего, нарушали работу международных аэропортов.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce… pic.twitter.com/oKNh8LRFRX — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025

