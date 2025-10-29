В Беларуси ожидается валютная лихорадка 5 29.10.2025, 20:33

5,550

Режим Лукашенко анонсировал уход от использования евро и доллара.

В Беларуси намерены свести использование доллара и евро к минимуму, пишет БелТА.

Решить вопрос предлагается при помощи постановления «совмина» и запуска цифрового рубля.

Новации необходимы и в сфере логистики, уверены некоторые эксперты.

Прекращать использование зарубежной валюты начнут постепенно. Об этом заявил председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток.

Он предложил ограничить использование евро и доллара через изменения законодательства, а расчеты проводить в национальной валюте. Особенно в части логистических операций экспорта и импорта.

«Перевод расчетов в национальную валюту не просто уменьшит, а многократно сократит поток валютно-обменных операций», – подчеркнул Копыток.

Он также предложил создать специализированную систему, где главным станет цифровой рубль.

«Если он будет приоритетом среди стран евразийской «пятерки», то такими шагами можно значительно сократить расчеты в евро и долларах и укрепить экономическую безопасность региона», – уверен Андрей Копыток.

Ранее к созданию альтернативной доллару и евро валюте призывал и диктатор Александр Лукашенко. Он заявил, что Запад использует золотовалютные резервы России и Беларуси «без зазрения совести» и направляет эти деньги «как свои» туда, куда посчитает нужным.

Таким образом, узурпатор призвал союзников к объединению и созданию альтернативы расчетов валютой стран НАТО.

Как сообщал Charter97.org, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 150-процентных пошлин в случае отказа от доллара.

