3 октября 2025, пятница, 7:55
Трамп сделал неожиданное заявление

  • 3.10.2025, 7:39
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

США готовы воевать за Катар?

Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, пообещав дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику после недавнего израильского авиаудара по Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Трампа, который опубликованный сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым обязал Соединенные Штаты защищать Катар в случае нападения. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома. Это решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара - Дохе.

Согласно указу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу собственной безопасности.

В случае такого нападения «Соединенные Штаты Америки будут принимать все законные и соответствующие меры - дипломатические, экономические и, при необходимости, военные - для защиты интересов», - говорится в тексте документа.

Разговор с эмирами и реакция Катара

Как сообщили в администрации Белого дома, 1 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Подробности не разглашаются, однако катарская сторона отметила, что обсуждались усилия Дохи по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.

Министерство иностранных дел Катара приветствовало подписание указа, назвав его «важным шагом в укреплении оборонного партнерства двух стран». Правительство подчеркнуло, что решение Вашингтона усилит сотрудничество в сфере безопасности и дипломатии.

Израильский авиаудар по Дохе

Подписание указа произошло на фоне роста напряженности: в начале сентября Израиль нанес авиаудар по столице Катара. По данным армии Израиля, это была совместная операция с Шин Бет, направленная против высшего руководства ХАМАС.

Официально о нанесении удара именно по Катару в заявлении Израиля речь не шла, однако факт атаки Дохи вызвал широкий международный резонанс.

Стратегический союзник США

Катар имеет ключевое значение для американского военного присутствия в регионе. Именно здесь, на авиабазе Аль-Удейд, расположена передовая оперативная база Центрального командования США - одна из крупнейших американских баз за пределами страны.

Аналитики отмечают, что новый указ фактически приравнивает безопасность Катара к интересам США, что может существенно изменить баланс сил на Ближнем Востоке и вызвать реакцию Израиля.

