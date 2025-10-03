Рекорд по дальности удара: в РФ прогремела серия взрывов на заводе «Азот» 3.10.2025, 8:23

2,664

Местные жители жалуются, что в городе невозможно дышать.

Поздно вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Вероятно, был атакован химзавод «Азот» — крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, первые взрывы в городе Березники Пермского края прогремели около девяти часов вечера в четверг.

«Только что был поражен филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» Пермский край, г. Березники. 1700 км от государственной границы по прямой. Рекорд по дальности?», - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что всего пролетело пять дронов. Три из них попали в завод «Азот». В результате на предприятии вспыхнул пожар.

Отмечается, что это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. На заводе производится аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение – и для сельского хозяйства, и для производства взрывчатых веществ. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 млн тонн продукции.

«Поражение такого объекта важно как для экономической, так и военной логистики России», - говорится в сообщении.

Около 23:00 прогремели повторные взрывы.

Пол удар, вероятно, попал цех №5, специализирующийся на производстве азотной кислоты. Местные жители жаловались, что в городе невозможно дышать.

Тем временем Telegram-канал «Николаевский Ванек» пишет, что по заводу «Азот» в Пермском крае отработал 14 отдельный полк БпАК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com