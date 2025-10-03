Рекорд по дальности удара: в РФ прогремела серия взрывов на заводе «Азот»
Местные жители жалуются, что в городе невозможно дышать.
Поздно вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Вероятно, был атакован химзавод «Азот» — крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.
Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, первые взрывы в городе Березники Пермского края прогремели около девяти часов вечера в четверг.
«Только что был поражен филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» Пермский край, г. Березники. 1700 км от государственной границы по прямой. Рекорд по дальности?», - говорится в сообщении.
Местные жители говорят, что всего пролетело пять дронов. Три из них попали в завод «Азот». В результате на предприятии вспыхнул пожар.
Отмечается, что это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. На заводе производится аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение – и для сельского хозяйства, и для производства взрывчатых веществ. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 млн тонн продукции.
«Поражение такого объекта важно как для экономической, так и военной логистики России», - говорится в сообщении.
Около 23:00 прогремели повторные взрывы.
Пол удар, вероятно, попал цех №5, специализирующийся на производстве азотной кислоты. Местные жители жаловались, что в городе невозможно дышать.
Тем временем Telegram-канал «Николаевский Ванек» пишет, что по заводу «Азот» в Пермском крае отработал 14 отдельный полк БпАК.