Доллары с плесенью должны брать в любом банке Беларуси — а как на самом деле? 1 3.10.2025, 9:52

2,566

Журналисты провели эксперимент.

Правила обмена валюты в Беларуси стали проще. Портал «Точка» решил узнать, получится ли теперь сдать «светящиеся» доллары, которые раньше отказывались принимать.

В последнее время многие белорусы не могли поменять купюры с плесенью. Доходило до того, что можно было получить доллары в одном банке, а в другом обменнике их уже не принимали: кассиры ссылались на то, что под ультрафиолетом валюта светится.

После многочисленных жалоб проблему, кажется, решили. Национальный банк 1 октября объявил, что требования к банкнотам смягчат.

«Все ультрафиолетовые свечения валюты — или какая-то точка, или пятно — они уже будут признаваться платежеспособной банкнотой. Соответственно, банк должен будет ее забирать», — рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун.

Отметим, что для этого были внесены изменения в единый перечень признаков платежности валют, которым пользуются беларусские банки.

Доллар в ультрафиолете

Журналисты решили пройтись по обменным пунктам и проверить, насколько соблюдаются обновленные нормы.

Итак, есть обычная на вид купюра номиналом 100 долларов. На ней нет никаких повреждений, надрывов или надписей. Однако ранее она вызывала проблемы при обмене. Некоторые банковские работники утверждали, что на ней есть плесень, а потому менять ее не будут.

Получается, формально банкнота подлинная, но ее так и не приняли. А что же теперь?

Первая попытка

Утром в «Белагропромбанке» очередей практически не было. На удивление, 100 долларов взяли легко: их просветили и засунули в машинку для подсчета купюр. На экране высветился нужный номинал. «Все меняем?» — уточнила кассир.

Чтобы эксперимент не сорвался, пришлось под надуманным предлогом отменить операцию. Зато купили лотерейный билет — но ничего не выиграли.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Эксперимент под угрозой

Далее журналисты решили ходить именно в обменники, которых полно в каждом торговом центре. В пункте «БСБ-Банка» купюру приняли без проблем, даже особо не всматривались. В соседнем «Альфа-Банке» проверяли пристальнее, но тоже были готовы обменять. Пришлось уточнить курс и забрать купюру, сказав, что рядом выгоднее.

Зашли также в «Банк РРБ». Здесь кассир так ловко провела обмен, что пришлось отменять операцию. Чек уже был напечатан, однако финансовую операцию смогли аннулировать.

Пришлось под недовольные взгляды кассира письменно подтвердить отказ. Зато купюра осталась у журналистов, и ее сразу же отнесли в «Технобанк», который был рядом. Вопросов тут тоже не возникло.

Может, в другом отделении «Банка РРБ» откажут? Нет, готовы принять. Пришлось снова немножко схитрить и забрать 100 долларов.

Обмен затянулся

Предприняли последнюю попытку. В отделении «Беларусбанка» людей тьма. Наконец — заветное окошко.

При обмене все стандартно — начали проверять купюру. Напоследок журналисты решили поинтересоваться: есть ли все-таки изъяны? Ведь до 1 октября эту банкноту банки принципиально не брали.

Кассир заметила, что сейчас никаких проблем в ней не видит и на ее аппарате «ничего особо не светится».

Как итог, за 100 долларов получили 295 рублей.

Проверка показала, что минские обменники действительно стали принимать «проблемные» доллары. А значит, теперь не возникает абсурдной ситуации, когда деньги на руках есть, а воспользоваться ими не можешь.

Какую валюту все еще не примут?

Есть список банкнот, которые точно не примут для обмена:

изъятые или изымаемые из обращения, а также образцы банкнот с надписью Specimen и аналогичные;

имеющие надписи «Взятка», «Выкуп», «Рэкет», «Вор», оскорбительные, нецензурные и иные надписи, дорисовки;

окрашенные специальной краской, применяемой при проведении оперативно-разыскных мероприятий;

разорванные (разрезанные) на фрагменты/части, в том числе склеенные.

Не получится вернуть и деньги с производственным браком, утратившие углы, края, фрагменты, а также изменившие первоначальную окраску, обесцвеченные частично или полностью, поврежденные огнем, истлевшие, со следами травления или стирания изображений, влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com