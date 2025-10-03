закрыть
ФИФА представила мяч чемпионата мира

  • 3.10.2025, 14:12
ФИФА представила мяч чемпионата мира

Он создан с инновационной системой отслеживания касаний и траектории.

ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира по футболу – 2026.

Им станет Trionda – разработка компании Adidas, которая производит мячи для мировых первенств с 1970 года.

Новый мяч будет 15-м в этой легендарной серии.

Название Trionda переводится с испанского как «три волны» и символизирует уникальность предстоящего турнира.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Мяч создан из четырех панелей – это рекордно малое количество для футбольных первенств.

Геометрия панелей имитирует волны, а глубокие швы и рельефная текстура обеспечивают устойчивость траектории полета и улучшенное сцепление при ударах даже в дождливую погоду.

Символ организаторов и новые технологии

В центре каждой панели формируется треугольник – отсылка к союзу трех стран-организаторов.

Дизайн дополнен национальной символикой: кленовый лист – Канада, орел – Мексика, звезда – США. Золотые акценты напоминают о трофее мирового первенства.

Trionda также оснащен технологией Connected Ball, которая использовалась на ЧМ-2022 в Катаре.

Она помогает фиксировать офсайды, пересечение линий, а также касания мяча игроками в спорных игровых эпизодах.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

