Дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских НПЗ

Дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских НПЗ4
- 3.10.2025, 14:22
Пролетели 1400 км.
Сегодня, 3 октября, дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об «Орскнефтеоргсинтезе», который расположен в 1400 км от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации источника, ударные дальнобойные беспилотники ЦСО «А» СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.
«Хлопок» горел на нефтеперерабатывающем заводе «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год.
Как пояснил источник, завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.
На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО «А» СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.
«СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины», - говорится в сообщении.
Проинформирован источник уточнил, что почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру.
Напомним, Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.