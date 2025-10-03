В Великобритании церковь впервые за 1400 лет возглавила женщина 3.10.2025, 15:27

Сара Маллалли

Она также заседает в Палате лордов и активно выступает по вопросам социальной справедливости.

В Великобритании архиепископом Кентерберийским стала женщина, 63-летняя Сара Маллалли, — впервые за 1400 лет существования этой должности, пишет Reuters.

Назначение Сары Маллалли стало знаковым событием, ведь архиепископ Кентерберийский — это духовный лидер не только Церкви Англии, но и 85 миллионов англикан по всему миру.

Маллалли с 2018 года служит епископом Лондона и известна как сторонница либерального курса в церкви.

Не все рады новому назначению на пост архиепископа Кентерберийского. Организация GAFCON, объединяющая консервативные англиканские церкви Африки и Азии, резко осудила этот выбор, заявив, что таким образом Церковь Англии «отказалась от своей лидерской роли».

Сама Сара Маллалли в своем первом заявлении подчеркнула, что хочет помогать церкви расти, объединять верующих и находить «надежду и исцеление» в современном мире. Она напомнила, что ее путь начался не в церковной среде — Маллалли работала медсестрой-онкологом, а затем стала главной специалисткой по сестринскому делу. По ее словам, в работе священника и медсестры есть много общего: это внимание к людям и поддержка их в трудные моменты.

Маллали стала священницей в 2002 году, а в 2015-м вошла в число первых женщин-епископов. Она также заседает в Палате лордов и активно выступает по вопросам социальной справедливости, здравоохранения и борьбы с ростом цен.

Интронизация нового архиепископа Кентерберийского запланирована на март 2026 года. Назначение официально подтвердил премьер-министр Кир Стармер с одобрения короля Карла III, который по традиции, будучи монархом, является верховным правителем Церкви Англии.

