закрыть
3 октября 2025, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Великобритании церковь впервые за 1400 лет возглавила женщина

  • 3.10.2025, 15:27
В Великобритании церковь впервые за 1400 лет возглавила женщина
Сара Маллалли

Она также заседает в Палате лордов и активно выступает по вопросам социальной справедливости.

В Великобритании архиепископом Кентерберийским стала женщина, 63-летняя Сара Маллалли, — впервые за 1400 лет существования этой должности, пишет Reuters.

Назначение Сары Маллалли стало знаковым событием, ведь архиепископ Кентерберийский — это духовный лидер не только Церкви Англии, но и 85 миллионов англикан по всему миру.

Маллалли с 2018 года служит епископом Лондона и известна как сторонница либерального курса в церкви.

Не все рады новому назначению на пост архиепископа Кентерберийского. Организация GAFCON, объединяющая консервативные англиканские церкви Африки и Азии, резко осудила этот выбор, заявив, что таким образом Церковь Англии «отказалась от своей лидерской роли».

Сама Сара Маллалли в своем первом заявлении подчеркнула, что хочет помогать церкви расти, объединять верующих и находить «надежду и исцеление» в современном мире. Она напомнила, что ее путь начался не в церковной среде — Маллалли работала медсестрой-онкологом, а затем стала главной специалисткой по сестринскому делу. По ее словам, в работе священника и медсестры есть много общего: это внимание к людям и поддержка их в трудные моменты.

Маллали стала священницей в 2002 году, а в 2015-м вошла в число первых женщин-епископов. Она также заседает в Палате лордов и активно выступает по вопросам социальной справедливости, здравоохранения и борьбы с ростом цен.

Интронизация нового архиепископа Кентерберийского запланирована на март 2026 года. Назначение официально подтвердил премьер-министр Кир Стармер с одобрения короля Карла III, который по традиции, будучи монархом, является верховным правителем Церкви Англии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина