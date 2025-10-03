закрыть
Гигантомания вышла Лукашенко боком

  • 3.10.2025, 17:08
Гигантомания вышла Лукашенко боком

Каждая вспышка болезни на огромных фермах превращается в катастрофу.

Буквально пару месяцев назад Лукашенко переживал, что в Беларуси кончаются коровы и свиньи. Жаловался, что падеж скота достиг исторических рекордов. Но, оказывается, куры в Беларуси тоже вымирают. И по тем же самым причинам. Из-за неистребимой тяги беларуских властей к гигантомании, пишет «План Б».

За прошлый год в Беларуси вымерли 22,5 миллиона кур. За восемь месяцев этого года – 15 миллионов. То есть, прошлогодний исторический рекорд будет, видимо, побит.

Правда, пока с курами в Беларуси не на много, но все-таки лучше, чем с коровами и свиньями. Поголовье крупного рогатого скота за прошлый год сократилось на 100 тысяч, а поголовье свиней — на 230 тысяч, а количество кур все-таки немножко растет. Даже несмотря на их массовое вымирание за прошлый год, куриное поголовье увеличилось на три процента.

Но все идет к тому, что в этом году ситуация может измениться в обратную сторону. А все потому, что Лукашенко точно знает причины массового куриного вымирания.

«Причины банальны: несбалансированная кормовая база, устаревшая инфраструктура, но чаще всего бесхозяйственность и разгильдяйство», — сказал он в пятницу на совещании в Солигорском районе.

Рецепт тоже по-лукашенковски прост: надзор, контроль и дисциплина. А чем крупнее производства и чем их меньше, тем проще контролировать. Не надо распылять ценные контролерские ресурсы.

Сейчас в Беларуси 75 процентов производства мяса птицы приходится на шесть птицефабрик. Но Лукашенко считает, что этого недостаточно. Что крупнотоварное производство должно быть еще крупнее.

«Способны ли остальные птицефабрики конкурировать с ними? Надо ли нам такая конкуренция? Будем мы строить новые птицефабрики или стоит рассмотреть вопрос реорганизации их путем присоединения к более эффективным птицефабрикам», — сказал он.

Хотя гигантомания Лукашенко является главной причиной массового вымирания кур в Беларуси. Точно также, как массового вымирания коров и свиней. Еще весной этого года глава академии наук Владимир Караник причиной падежа назвал «исторически высокую плотность скота» и «более интенсивное животноводство».

Потому что когда на птицефабрику с сотнями тысяч кур приходит птичий грипп, то у вас сразу вымрут сотни тысяч кур. И потом поголовье приходится долго восстанавливать за большие деньги. А если вспышка эпидемии случается на небольшой ферме или птицефабрике средних размеров, то потери в общих масштабах страны практически незаметны. Но в Беларуси, сделавшей ставку на очень крупнотоварное производство, каждая вспышка болезни имеет катастрофически последствия.

Долгие годы Беларусь экспортировала свою свинину в Россию. В этом году из-за массового вымирания свиней Беларусь стала самым крупным импортером российской свинины.

В птицеводстве дела пока обстоят более благополучно. За прошлый год Беларусь экспортировала мяса птицы на 480 миллионов долларов и яиц на 70 миллионов. Но, судя по мегапланам Лукашенко, благополучие может скоро закончиться. Не зря на совещании в пятницу он переживал не о завоевании новых рынков, а о том, как сохранить свой собственный.

