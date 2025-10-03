Россияне штурмуют заправки после атаки на НПЗ в Орске 3.10.2025, 20:15

1,118

«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

По предприятию ударили дроны ВСУ.

Жители российского Орска пишут, что очереди на заправки начали выстраиваться еще с утра. Ажиотаж наблюдается, в частности, на заправках «Башнефти». По словам очевидцев, как минимум на одной из них работала только одна колонка с Аи-92. Водители утверждают, что на некоторых АЗС больше не принимают оплату картой и требуют наличные.

3 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» — крупнейший НПЗ Оренбургской области. ASTRA сообщала, что удар, вероятно, пришелся в северо-восточную часть завода.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Орск Оренбургской области. Входит в структуру холдинга ФортеИнвест, принадлежащего группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Мощность переработки — около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Орский НПЗ играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции идет на экспорт.

