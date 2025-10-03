закрыть
3 октября 2025, пятница, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне штурмуют заправки после атаки на НПЗ в Орске

  • 3.10.2025, 20:15
  • 1,118
Россияне штурмуют заправки после атаки на НПЗ в Орске
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

По предприятию ударили дроны ВСУ.

Жители российского Орска пишут, что очереди на заправки начали выстраиваться еще с утра. Ажиотаж наблюдается, в частности, на заправках «Башнефти». По словам очевидцев, как минимум на одной из них работала только одна колонка с Аи-92. Водители утверждают, что на некоторых АЗС больше не принимают оплату картой и требуют наличные.

3 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» — крупнейший НПЗ Оренбургской области. ASTRA сообщала, что удар, вероятно, пришелся в северо-восточную часть завода.

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Орск Оренбургской области. Входит в структуру холдинга ФортеИнвест, принадлежащего группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Мощность переработки — около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Орский НПЗ играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции идет на экспорт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина