США выпустят монету в $1 с изображением Трампа

США выпустят монету в $1 с изображением Трампа8
- 3.10.2025, 22:07
- 1,978
Фотофакт.
В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, заявил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в X.
«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.
На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1.