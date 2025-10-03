США выпустят монету в $1 с изображением Трампа 8 3.10.2025, 22:07

1,978

Фотофакт.

В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, заявил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в X.

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.

На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1.

