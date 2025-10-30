Соцсеть Трампа начнет принимать ставки на спорт
- 30.10.2025, 1:13
Ставки также будут приниматься на выборы глав государств.
Социальная сеть президента США Дональда Трампа начала принимать ставки на спортивные события и выборы глав Spiegel.
«Президент США продолжает зарабатывать деньги, несмотря ни на что. Теперь его платформа Truth Social запускает ставки на выборы и результаты спортивных состязаний», — говорится в сообщении издания.
Как пишет журнал, Trump Media & Technology Group объявила о планах предлагать ставки на текущие события, такие как спортивные состязания и политические выборы. Компания управляет платформой Truth Social, через которую Трамп «общается с миром независимо от социальных сетей и независимых СМИ».