Израильская компания придумала, как охладить планету 30.10.2025, 7:33

В чем суть концепции.

Израильско-американский стартап Stardust Solutions получил финансирование в размере 60 миллионов долларов для разработки методики искусственного охлаждения планеты, страдающей от глобального потепления. Об этом сообщает издание Futurism.

Концепция заключается в распылении аэрозольных частиц в атмосфере с помощью самолета или метеозонда. Собранные средства стали крупнейшим финансированием для компании в этой сфере, среди инвесторов — венчурные капиталисты из Кремниевой долины﻿ и крупнейшие акционеры Ferrari и футбольного клуба «Ювентус».

Генеральный директор Stardust, бывший главный физик из правительства Израиля Янай Йедваб признает, что технология «управления солнечной радиацией» не решит всех проблем и экстремальные погодные явления сохранятся. Отмечается также, что проект является частной инициативой, что вызывает определенные вопросы по управлению и контролю. Стартап планирует провести контролируемые эксперименты с использованием модифицированного самолета в 2026 году.

Критики идеи указали на проблемы с управлением проектами геоинженерии и возможный вред экологии, в то время как сторонники подчеркивают необходимость действий в условиях растущего климатического кризиса.

