В России взорвали подполковника ОМОНа, причастного к зверствам РФ в Буче
- 30.10.2025, 0:34
Операцию по ликвидации офицера провели украинские разведчики.
Главное управление разведки Минобороны Украины 25 октября ликвидировало 45-летнего российского подполковника Вениамина Мазжерина, который причастен к военным преступлениям оккупантов в Киевской области. Об этом говорится в сообщении ГУР в среду, 29 октября.
По данным разведки, автомобиль оккупанта взорвался на территории Кемеровской области РФ.
Подполковник российского ОМОНа Мазжерин участвовал в наступлении на Киевщину в составе спецподразделения Оберег Росгвардии. Указанное спецподразделение причастно к военным преступлениям и геноциду в Буче и других городах Киевской области в феврале-марте 2022 года.
Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из Оберега и спланировала мероприятия, направленные на ликвидацию фигурантов списка, сказано в сообщении ГУР.