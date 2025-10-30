закрыть
В России взорвали подполковника ОМОНа, причастного к зверствам РФ в Буче

  • 30.10.2025, 0:34
В России взорвали подполковника ОМОНа, причастного к зверствам РФ в Буче
Вениамин Мазжерин

Операцию по ликвидации офицера провели украинские разведчики.

Главное управление разведки Минобороны Украины 25 октября ликвидировало 45-летнего российского подполковника Вениамина Мазжерина, который причастен к военным преступлениям оккупантов в Киевской области. Об этом говорится в сообщении ГУР в среду, 29 октября.

По данным разведки, автомобиль оккупанта взорвался на территории Кемеровской области РФ.

Подполковник российского ОМОНа Мазжерин участвовал в наступлении на Киевщину в составе спецподразделения Оберег Росгвардии. Указанное спецподразделение причастно к военным преступлениям и геноциду в Буче и других городах Киевской области в феврале-марте 2022 года.

Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из Оберега и спланировала мероприятия, направленные на ликвидацию фигурантов списка, сказано в сообщении ГУР.

