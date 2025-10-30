ISW: ВСУ продвинулись на севере Дорожного
- 30.10.2025, 8:35
- 1,258
Озвучены потери оккупантов на Добропольском направлении.
На Добропольском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага. При этом армия Путина продолжает вести бои в районе Шахово и Нового Шахово, а также Заповедного и Дорожного. Российские военкоры утверждают, что украинские силы провели серию контратак в районе Золотого Колодца.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на Добропольском направлении за прошедшие сутки. При этом один из Z-пабликов утверждает, что территория между Ивановкой, Золотым Колодцем и Шахово является «серой зоной».
Украинские источники предоставили дополнительную информацию о наступлении российского механизированного батальона в тактическом районе Доброполья 27 октября.
Украинское подразделение беспилотников, действующее в тактическом районе Доброполье, сообщило, что украинские силы уничтожили 12 единиц техники, включая две боевые машины пехоты, одну плавающую бронированную боевую машину МТ-ЛБ и четыре танка.
Подразделение беспилотников сообщило, что украинские силы уничтожили более 40 российских военнослужащих из диверсионно-разведывательных групп.
Подразделение беспилотников добавило, что в октябре 2025 года российские войска потеряли в этом районе 92 единицы бронетехники, включая 24 танка, 8 БМП, пять МТ-ЛБ, четыре БТР и одну БМД.
Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, сообщил, что российские войска использовали танк с минным тральщиком для руководства механизированной атакой 27 октября.