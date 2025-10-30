Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится3
Звездная пара обручилась после двух лет отношений.
Итальянский певец и лидер группы Måneskin Дамиано Давид решил перевести на новый уровень его отношения с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. По данным издания TMZ, пара обручилась после двух лет отношений.
Давид и Кэмерон не делали публичных заявлений о помолвке, однако папарацци заметили на безымянном пальце Дав кольцо с крупным камнем во время ее прогулки с Дамиано по Сиднею, Австралия. Влюбленные выглядели очень счастливыми.
К слову, 9 октября Дамиано Давид и Дав Кэмерон отметили вторую годовщину отношений. Об этом актриса рассказала в своем блоге в Instagram. «Два лучших года в моей жизни. Я плачу по крайней мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой. Я люблю тебя так, что никакие слова не могут выразить, но я никогда не перестану пытаться. Счастливой годовщины, amore mio», - написала она.
Это первая помолвка для певца, и вторая для его партнерши - Дав стала невестой актера Райана Маккартана в апреле 2016 года, однако уже в октябре того же года пара рассталась.
