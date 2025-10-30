Трамп оценил встречу с Си Цзиньпинем на 12 из 10 1 30.10.2025, 9:16

Фото: Getty Images

Президент США анонсировал обмен визитами.

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем на 12 баллов и пообещал посетить Китай.

Об этом он сообщил в Clash Report.

После завершения встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу Дональд Трамп и Си Цзиньпин не делали заявлений для прессы.

Впрочем, Трамп пообещал, что по результатам переговоров будет опубликовано заявление.

«Но в целом, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 - лучший вариант, я бы сказал, что встреча была на 12. Я думаю, что это была 12», - сказал он.

Также президент США сказал, что договорился с Си Цзиньпинем о визите в Китай.

«Я поеду в Китай в апреле, а он приедет сюда где-то после этого, то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия», - отметил Трамп.

Встреча Трампа с Си Цзиньпинем

Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпинем в Южной Корее впервые с 2019 года.

Целью переговоров, прежде всего, было преодоление острого экономического противостояния стран, которые считаются гигантами в мировой торговле.

Также ожидалось, что стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине.

Переговоры длились 1 час 40 минут - значительно меньше, чем ожидал глава Белого дома.

