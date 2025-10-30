The Telegraph: Трамп навсегда победит Путина при одном условии 30.10.2025, 10:59

В этом случае Кремль будет вынужден прекратить войну.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может способствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине, заявил международный обозреватель, эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин. Ведь военная кампания России во многом поддерживается Пекином, особенно благодаря готовности Китая продолжать закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.

Вместе с Индией Китай импортирует от 3,5 до 4,5 миллиона баррелей российской нефти в день, а прибыль от продаж используется для финансирования военных действий кремлевского диктатора Владимира Путина. В своем материале для The Telegraph Кофлин пишет, что Китай оказывает Москве технологическую поддержку — поставляет беспилотники и ракетные системы, которые помогают российской армии компенсировать серьёзные потери на поле боя.

Поэтому прекращение так называемого «партнерства без границ» между автократическими режимами Москвы и Пекина стало одной из ключевых целей администрации Трампа. Это также объясняет, почему Трамп стремился выстроить более благосклонные отношения с Путиным. И это несмотря на очевидные признаки того, что кремлевский диктатор не проявляет готовности положительно отреагировать на попытки Трампа добиться прекращения боевых действий в Украине.

«Теперь, когда до президента США дошло, что Путин не намерен выстраивать конструктивные отношения с Вашингтоном, у Трампа появился подходящий момент, чтобы изменить тактику — попытаться убедить Си в том, что Китаю выгоднее ослабить свои связи с Москвой», - говорится в материале.

Отношения Китая и России

Тем более, что реакция Китая на введенные Трампом нефтяные санкции против России указывает на то, что, несмотря на публичные заявления Си, стратегическое партнерство Пекина и Москвы основано скорее на прагматизме, чем на настоящих общих интересах.

Журналисты отмечают, что отношения между двумя странами всегда были непростыми, в том числе из-за исторических территориальных споров, например в Маньчжурии, которые едва не привели их к открытой войне в 1960-х годах. И хотя в 2003 году эти разногласия были официально урегулированы, Москва по-прежнему настороженно относится к долгосрочным планам Китая.

Другим показателем напряженности между Москвой и Пекином является нежелание Китая официально признавать российский контроль над украинскими территориями, захваченными с 2014 года. Это свидетельствует о том, что, хотя Си готов оказывать России ограниченную поддержку, он не намерен вступать в прямое противостояние с США.

Таким образом, прошедший саммит Трампа и Си в Южной Корее может сыграть важную роль в том, насколько Китай будет готов продолжать поддержку Путина в его войне против Украины. Не сумев убедить Путина напрямую согласиться на прекращение огня, Трамп может достичь этой цели, заключив с Пекином новую торговую сделку.

Будет ли это реализовано, зависит от исхода встречи двух лидеров — их первого личного контакта с момента начала второй торговой войны между США и Китаем. Тем не менее любое потепление отношений между Вашингтоном и Пекином, скорее всего, произойдет за счет Москвы — особенно в сфере прибыльной нефтяной торговли.

Если экспорт российской нефти окончательно рухнет, у Путина не останется средств для финансирования своей «специальной военной операции» в Украине, и ему, возможно, придется принять условия прекращения огня, предложенные Трампом, пишет СМИ.

