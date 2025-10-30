Франция поставила на боевое дежурство обновленную ядерную ракету M51.3 30.10.2025, 11:23

Она предназначена для атомных подводных лодок типа Le Triomphant.

Министерство вооруженных сил Франции официально сообщило о введении в эксплуатацию новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, предназначенной для атомных подводных лодок типа Le Triomphant.

Как отмечается в сообщении министерства, M51.3 стала третьей модернизацией ракет семейства M51 - основы морского ядерного щита Франции. Она получила улучшенные характеристики: увеличенную дальность, более высокую точность и повышенную способность преодолевать системы противоракетной обороны. Ракета оснащена новой океанической боевой частью TNO-2, разработанной в рамках программы Комиссии по атомной энергии (CEA).

Испытания ракет M51 продолжаются с 2006 года. Первый пуск версии M51.3 состоялся 18 ноября 2023 года с наземного стенда, а все последующие тесты в 2020-2023 годах признаны успешными.

В сентябре 2025 года агентство закупок DGA подписало контракт с компанией ArianeGroup на разработку следующей модификации - M51.4, которая должна еще больше повысить дальность, точность и живучесть ракеты при преодолении ПРО.

«Введение M51.3 и TNO-2 завершает многолетние программы модернизации французских морских стратегических сил и закладывает основу для дальнейших обновлений с M51.4 в ближайшие годы», - подчеркнули во французском Минобороны.

M51 - это трехступенчатая твердотопливная ракета подводного базирования, заменившая модель M45 в 2010 году. Она запускается из шахт подводных лодок, имеет инерциально-астрономическую систему наведения и оснащена средствами преодоления противоракетной обороны.

Семейство ракет включает базовую M51.1 с боевыми блоками TN-75, M51.2 с боеголовкой TNO, и теперь - M51.3, которая после полного цикла испытаний официально введена в эксплуатацию 24 октября 2025 года.

Французский флот содержит 48 баллистических ракет для трех оперативных подводных лодок, придерживаясь доктрины «сдерживания необходимого минимума». Переход на M51.3 и последующую M51.4 обеспечит актуальность морского компонента французского ядерного сдерживания в течение 2030-х годов.

