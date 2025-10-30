В Жлобине обнаружили финансовую пирамиду

В Жлобине обнаружили финансовую пирамиду1
- 30.10.2025, 11:25
- 1,998
Все начиналось с турфирмы.
Вскрыта финансовая пирамида в жлобинской турфирме. В милицию обратились пять человек, которые оплатили туристические поездки, но остались ни с чем, сообщили в МВД.
32-летняя жлобинчанка оформляла для знакомых путевки за границу. Они платили наличными или перечисляли деньги на ее личный счет. Женщина после этого начинала избегать контактов.
В сумме она присвоила свыше 50 тысяч рублей, часть из которых потратила на себя, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.