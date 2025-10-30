В Жлобине обнаружили финансовую пирамиду 1 30.10.2025, 11:25

1,998

Все начиналось с турфирмы.

Вскрыта финансовая пирамида в жлобинской турфирме. В милицию обратились пять человек, которые оплатили туристические поездки, но остались ни с чем, сообщили в МВД.

32-летняя жлобинчанка оформляла для знакомых путевки за границу. Они платили наличными или перечисляли деньги на ее личный счет. Женщина после этого начинала избегать контактов.

В сумме она присвоила свыше 50 тысяч рублей, часть из которых потратила на себя, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com