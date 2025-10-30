закрыть
30 октября 2025, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Жлобине обнаружили финансовую пирамиду

1
  • 30.10.2025, 11:25
  • 1,998
В Жлобине обнаружили финансовую пирамиду

Все начиналось с турфирмы.

Вскрыта финансовая пирамида в жлобинской турфирме. В милицию обратились пять человек, которые оплатили туристические поездки, но остались ни с чем, сообщили в МВД.

32-летняя жлобинчанка оформляла для знакомых путевки за границу. Они платили наличными или перечисляли деньги на ее личный счет. Женщина после этого начинала избегать контактов.

В сумме она присвоила свыше 50 тысяч рублей, часть из которых потратила на себя, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров