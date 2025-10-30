закрыть
30 октября 2025, четверг, 12:39
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

  • 30.10.2025, 12:17
Его допрашивают следователи.

Во Франции продолжается расследование резонансного ограбления Лувра, во время которого исчезли ценные французские королевские драгоценности. В среду, 29 октября, полиция задержала третьего подозреваемого, которого сейчас допрашивают следователи.

Об этом сообщает BFMTV. Всего в парижском регионе произошло пять новых арестов.

По словам прокурора Лоры Бекко, один из задержанных «был в поле зрения следствия» и является «одной из главных целей расследования». В распоряжении правоохранителей есть ДНК-доказательства, которые связывают этого мужчину с совершенным преступлением.

Другие четверо задержанных, как отметила прокурор, могут помочь установить обстоятельства ограбления. Обыски проводились в разных районах Парижа и пригородов, в частности в Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени).

Несмотря на масштабные следственные действия, награбленное имущество пока не найдено. Речь идет о восьми драгоценностях из коллекции французских королевских регалий, которые исчезли во время дерзкого ограбления.

По данным BFMTV, нынешние аресты не связаны с показаниями двух мужчин, задержанных ранее — 25 октября. Оба тридцатилетних подозреваемых частично признали свою причастность. Одного из них уже официально обвинили в организованном ограблении и преступном сговоре, второго пока только допрашивают.

Прокуратура подчеркивает, что следствие продолжается, и каждый новый обыск «приближает следователей к полной картине того, что произошло в Лувре».

