30 октября 2025, четверг, 14:12
Reuters: Германия рассматривает национализацию дочерней компании «Роснефти»

  • 30.10.2025, 13:21
Reuters: Германия рассматривает национализацию дочерней компании «Роснефти»

От нее зависит большая часть поставок топлива в Берлин.

После введения США новых санкций против российской «Роснефти» в Германии вновь заговорили о возможной национализации ее немецкого подразделения, включая ключевой нефтеперерабатывающий завод в Шведте, от которого зависит большая часть поставок топлива в Берлин. Об этом сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министерство финансов США ранее выдало лицензии, временно освобождающие немецкое подразделение «Роснефти» от санкций — до апреля 2026 года. Однако Берлин стремится добиться постоянного исключения. Если договориться не удастся, власти рассматривают вариант изъятия активов и их продажи иностранному инвестору.

Контролируемая «Роснефтью» компания владеет долей в НПЗ Шведта, снабжающем топливом аэропорт Берлина, автозаправки Восточной Германии и химическую промышленность. Также она участвует в работе заводов MiRo и Bayernoil. С 2022 года активы находятся под внешним управлением немецкого государства, которое каждые полгода продлевает этот режим как временную меру, введенную после вторжения России в Украину.

Берлин пока избегал полной национализации из-за опасений возможных компенсационных требований Москвы. Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов «Роснефти» примерно в $7 млрд, хотя источники Reuters считают, что их реальная цена может быть вдвое ниже.

Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Михаэль Келлнер призвал правительство к национализации, назвав активы «системно важными для Германии». По его словам, интерес к их покупке в 2024 году проявляли Катар и Казахстан. Сейчас «Роснефть» продолжает закупать нефть из Казахстана, но поставки проходят по трубопроводу, контролируемому Россией.

