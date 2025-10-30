Трамп объявил о масштабном сотрудничестве с Китаем 1 30.10.2025, 13:34

2,046

Стало известно, о чем договорились главы двух стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях с Китаем по масштабному экономическому сотрудничеству.

Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

«Для меня было очень приятно, что президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред.) позволил Китаю начать закупку огромного количества сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны!», - отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, Китай согласился продолжить поток редкоземельных элементов, критически важных минералов и магнитов открыто и свободно.

«Важно, что Китай решительно заявил, что будет усердно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец фентаниловому кризису», - добавил лидер США.

Он также отметил, что Китай согласился начать процесс закупки американской энергии.

«Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у Большого штата Аляска», - подчеркнул Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com