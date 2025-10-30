Трамп объявил о масштабном сотрудничестве с Китаем

Трамп объявил о масштабном сотрудничестве с Китаем1
- 30.10.2025, 13:34
- 2,046
Стало известно, о чем договорились главы двух стран.
Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях с Китаем по масштабному экономическому сотрудничеству.
Об этом Трамп сообщил в Truth Social.
«Для меня было очень приятно, что президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред.) позволил Китаю начать закупку огромного количества сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны!», - отметил Трамп.
Кроме того, по его словам, Китай согласился продолжить поток редкоземельных элементов, критически важных минералов и магнитов открыто и свободно.
«Важно, что Китай решительно заявил, что будет усердно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец фентаниловому кризису», - добавил лидер США.
Он также отметил, что Китай согласился начать процесс закупки американской энергии.
«Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у Большого штата Аляска», - подчеркнул Трамп.