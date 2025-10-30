закрыть
30 октября 2025, четверг, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о масштабном сотрудничестве с Китаем

1
  • 30.10.2025, 13:34
  • 2,046
Трамп объявил о масштабном сотрудничестве с Китаем

Стало известно, о чем договорились главы двух стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях с Китаем по масштабному экономическому сотрудничеству.

Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

«Для меня было очень приятно, что президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред.) позволил Китаю начать закупку огромного количества сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны!», - отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, Китай согласился продолжить поток редкоземельных элементов, критически важных минералов и магнитов открыто и свободно.

«Важно, что Китай решительно заявил, что будет усердно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец фентаниловому кризису», - добавил лидер США.

Он также отметил, что Китай согласился начать процесс закупки американской энергии.

«Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у Большого штата Аляска», - подчеркнул Трамп.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров