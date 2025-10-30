закрыть
«Лукойл» срочно продает международные активы на фоне санкций

  • 30.10.2025, 13:46
Стало известно, кто стал покупателем.

Подсанкционная российская компания «Лукойл» объявила, что ее международные активы, принадлежащие LUKOIL International GmbH, будут проданы компании Gunvor, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

«Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», - говорится в заявлении нефтяного гиганта от 30 октября.

В компании подчеркнули, что продажа связана с ограничительными мерами США, введенными против «Лукойла» и его дочерних структур. Как сообщали в Вашингтоне, санкции касаются также компании «Роснефть» и 34 их зарубежных структур, и контрагентам грозят вторичные ограничения, если они не прекратят операции с подсанкционными юрлицами.

Что известно о покупателе?

Компания Gunvor, основанная Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, ранее была одним из крупнейших продавцов российской нефти за границу. Тимченко считается близким к диктатору Владимиру Путину, однако после санкций 2014 года он продал свою долю Торнквисту, чтобы избежать ограничений.

