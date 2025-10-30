Ультиматум Путина: Герасимова могут снять с поста начальника Генштаба войск РФ 30.10.2025, 14:03

Валерий Герасимов

Озвучена фамилия его возможного преемника.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов может быть отправлен в отставку в случае провала российской наступательной операции под Покровском в Донецкой области.

«АТЕШ», действующего в структурах ВС РФ, в Кремле крайне недовольны результатами Герасимова и тем, как он представляет ситуацию на фронте в своих докладах. В частности, речь идет о его недавнем заявлении об «окружении» украинских войск под Покровском — эти заявления подвергались критики даже со стороны российских экспертов и военных блогеров.

По информации источников, Владимир Путин поставил Герасимову конкретный срок — захватить Покровск к середине ноября. Этот приказ рассматривается как «последняя возможность» для генерала сохранить свой пост.

«На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление «мясозакидательства». Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой», — пишет «АТЕШ».

Также сообщается, что наиболее вероятным преемником Герасимова называют генерал-полковника Виктора Познихира, одного из заместителей начальника Генштаба РФ. С 2016 года он регулярно представляет Генеральный штаб РФ на официальных брифингах Министерства обороны, в том числе по вопросам противоракетной обороны, международной военной безопасности и анализу действий США и НАТО. Ранее Познихир занимал пост первого замначальника Главного оперативного управления.

