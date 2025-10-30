Невиданное ранее излучение Солнца раскрывает тайну скрытых магнитных полей нашей звезды 2 30.10.2025, 14:51

Астрофизики провели новое исследование.

Астрофизики пришли к выводу, что тераэлектронвольтное гамма-излучение, исходящее из Солнца, которое зафиксировали на Земле, может быть результатом взаимодействия скрытого магнитного поля нашей звезды с космическими лучами.

Ученые считают, что изучение мощного гамма-излучения поможет определить, где именно находятся магнитные поля, которые как считается скрываются под поверхностью Солнца. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

По словам авторов исследования, невозможно заглянуть под поверхность Солнца и исследовать его скрытое магнитное поле до того, как оно проявится на поверхности в виде магнитной активности, которая формирует космическую погоду в Солнечной системе. Астрофизики предложили новый метод, изучения скрытых магнитных полей Солнца с помощью космических лучей.

Солнечное гамма-излучение возникает при взаимодействии космических лучей, то есть высокоэнергетических частиц, которые создаются во время взрыва сверхновых (так умирают массивные звезды), с атмосферой Солнца.

Традиционные методы изучения Солнца основаны на исследовании излучения в видимом и рентгеновском диапазоне света. Но ученые обнаружили гамма-излучение, исходящее из Солнца, которое является самым мощным из все известных – это высокоэнергетическое тераэлектронвольтное гамма-излучение.

Если такое излучение существует, то на Солнце должны быть сильные магнитные поля, которые перенаправляют космические лучи. Но до сих пор астрофизики не знали, где находятся эти магнитные поля на Солнце и как космические лучи могут помочь их обнаружить.

Авторы исследования предполагают, что под поверхностью Солнца находятся сильные горизонтальные магнитные поля, которые нельзя обнаружить напрямую и они влияют на космические лучи. Эти поля могут перенаправлять высокоэнергетические космические лучи, что приводит к образованию тераэлектронвольтного гамма-излучения.

Это открытие не только предлагает решение загадки солнечного гамма-излучения, но и делает гамма-излучение инструментом для изучения скрытых магнитных полей Солнца.

Магнитные поля Солнца управляют солнечным циклом и приводят к появлению солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Эти явления часто взывают геомагнитен бури на Земле, что иногда негативно влияет спутниковую связь, энергосистемы на планете и работу космических аппретов на орбите. Понимание магнитных полей Солнца имеет ключевое значение для улучшения прогнозов космической погоды, защиты наших технологий и обеспечения безопасности будущих миссий на Луну и в дальний космос.

